В Ужгороде столкнулись локомотив и вагоны

Львовская железная дорога опровергает информацию о том, что в результате столкновения двух поездов в Ужгороде вечером 16 апреля в больницу попали 7 человек, в том числе один человек тяжело травмирован.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-службы Львовской железной дороги Лилия Криницкая.

По ее словам, действительно, вчера вечером в Ужгороде в депо произошла внештатная ситуация во время подготовки поезда к рейсу.

«Во время сцепки локомотива и вагонов произошло столкновение. На техническом языке, произошла жесткая сцепка», - уточнила Л.Криницкая.

По ее словам, внештатная ситуация возникла из-за ошибки работников железной дороги. «Работники неправильно рассчитали скорость и расстояние во время сцепки локомотива и вагонов», - добавила начальник пресс-службы.

Как сказала Л.Криницкая, вагоны «сильно встряхнуло, вылетели оконные стекла, в нескольких вагонах разбились зеркала».

В то же время Л.Криницкая опровергла информацию, распространенную в СМИ, о том, что в результате внештатной ситуации пострадали 7 человек.

«Пострадавших нет, однако «скорую» вызывали, чтобы убедиться, что людям ничего не угрожает. Всех проводников, которые на момент удара были в вагонах, осмотрели. У нескольких из них зафиксированы синяки», - добавила начальник пресс-службы Львовской железной дороги.

Также она сообщила, что все проводники, которые были в момент удара в вагоне, отправились в рейс. Во Львове их встретил начальник Львовской железной дороги и также расспросил об инциденте.

По словам Л.Криницкой, расследование внештатной ситуации продолжается.

По данным УМЧС в Закарпатской области, информации о чрезвычайной ситуации на железной дороге у них нет.