В Киеве завершен отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

“Уже завершен отопительный сезон. Сегодня уже отопления в городе нет. У нас совпало так, что мы до 16 числа завершили и температурный график, и календарный. Как раз по закону мы должны отапливать город до этой даты”, - сказал А.Мазурчак.

Он также отметил, что в этот отопительный сезон благодаря хорошей подготовке хозяйства столицы к зиме были меньше аварий, а также было внедрено несколько интересных проектов по энергосбережению.

“Один из них был реализован на котельной “Московская”, где было установлено оборудование, позволяющее экономить тепло. Также мы впервые начали использовать для контроля за прорывом на теплотрассах тепловизоры”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Он сообщил, что буквально за неделю с помощью тепловизора была выявлена в городе авария и размывание почвы, что угрожало провалом асфальта. В то же время ситуация была предупреждена.

“Вы знаете, сколько у нас было проблем, когда проваливаются люди в кипяток под асфальт, размывается земля. С помощью тепловизора было обнаружено такое место как раз перед жилым домом, перед входом. И такая же могла произойти трагедия. Но благодаря тому, что было своевременно проведено исследование, и спасли ситуацию. Это будет носить в дальнейшем постоянный характер”, - рассказал А.Мазурчак.