Мужчина задушил 5-месячного сына

В Кировоградской области Новоархангельский районный суд признал виновным 31-летнего местного жителя в смерти собственного 5-месячного сына и осудил к 15 годам лишение свободы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время кормления ребенка был раздражен тем, что малыш отказывался есть и продолжал плакать. Отец засунул в рот сына бутылку с молоком так, что блокировал дыхательные пути, и удерживал соску до наступления асфиксических признаков. Потом завернул тело мальчика в футболку и закопал на территории домовладения.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). Однако он в суде свою вину не признал и собирался обжаловать решение в апелляционной инстанции.