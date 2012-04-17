На Виннитчине открыто современное отделение гемодиализа

В Винницкой области на базе Немировской центральной районной больницы открыто сателитное отделение амбулаторного гемодиализа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Для функционирования данного отделения были проведены ремонтные работы общей стоимостью 1,5 млн грн; закуплено оснащение, как бытовое, так и медицинское, на 200 тысяч гривен, введены необходимы штатные должности.

«Открытие такого медицинского отделения поможет спасти жизнь не одному жителю Винницкой области и разгрузит отделение гемодиализа областной больницы имени Пирогова, которое работает в четыре смены» - подчеркнул председатель ОГА Николай Джига во время торжественного открытия отделения.

На апрель 2012 года в Винницкой области методом программного гемодиализа лечится 145 больных, на перитонеальном диализе 36 больных, трансплантированную почку имеют 25 человек.

Справка УНИАН. На учете в Винницкой области находится 1576 пациентов, которые имеют хроническую почечную недостаточность разных стадий. Также ежегодно оказывается около 10-12 больных с впервые выявленной почечной недостаточностью в терминальной стадии.

На протяжении 2011 года в отделении гемодиализа проходили лечения 140 пациентов.