Жители Антрацита остались без воды

В Антраците Луганской области более 5 тысяч человек остались без воды из-за аварии на канализационном коллекторе диаметром 600 мм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», в настоящий момент ремонтная бригада устраняет повреждение.

Из-за аварии на северную часть Антрацита снижена подача воды с 1000 до 500 кубометров. Для населения организован подвоз воды двумя автоцистернами.

К вечеру 17 апреля планируется возобновление водоснабжения в штатном режиме.