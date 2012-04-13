В Стаханове люди остались без воды

Сегодня утром из-за повреждения линии электропередач, которая питает скважины Крымского водозабора, без воды остались 14 улиц частного сектора города Стаханов Луганской области - около 3 тыс человек.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ООО «Лугансквода» Владимир Черныш.

По его словам, специалисты «Луганскводы» в 14.15 досрочно завершили ремонтные работы на линии электропередач. Сейчас производится заполнение водоводов водой, после чего водоснабжение частного сектора Стаханова будет восстановлено в полном объеме.



