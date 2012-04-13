На месте скандального строительства в Киеве будет сквер

В столице удалось окончательно остановить еще одну скандальную застройку - на месте торгово-офисного центра, против строительства которого активно выступила общественность города, на Лыбидской площади будет восстановлен сквер.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов.

По его словам, Киевский апелляционный хозяйственный суд возобновил действие решения Хозяйственного суда столицы от 11 января 2012 года. А следовательно, вернул в собственность территориальной общины Киева земельный участок площадью 0,62 га на Лыбидской площади. Таким образом суд признал недействительным и отменил решение Киевсовета о передаче ООО «Стройплощадка» земельного участка на Лыбидской площади для строительства торгово-офисного центра с многоуровневым паркингом. Также он разорвал договор аренды, заключенный между Киевсоветом и застройщиком в 2007 году, и обязал общество вернуть землю в коммунальную собственность.

«К сожалению, нам досталось очень непростое наследие незаконных и, я даже сказал бы, «преступных» землеотводов. На сегодняшний день нам удалось вернуть киевлянам более 2 тысяч гектаров незаконно отведенной земли. В основном это зеленые и рекреационные зоны города. Однако очень много таких дел до сих пор находится в судах. Каждая такая победа – это результат длительной кропотливой работы всей команды юристов, руководителей структурных подразделений и заместителей председателя КГГА. Очень важной для нас является поддержка киевлян в этом процессе. Именно общество помогло отвоевать у застройщиков Пейзажную аллею, парк на Маяковского, а теперь еще и сквер на Лыбидской площади», – отметил А.Попов.

ООО «Стройплощадка» пыталось возвести 35-этажный офисный центр в зеленой зоне Лыбидской площади, вплотную к развязке. Кроме того, это строительство представляло угрозу целостности теплосетей района.

«Решение суда уже вступило в законную силу. Если в ближайшее время застройщик не вернет участок в его первозданном состоянии, мы будем требовать осуществления этого с помощью исполнительной службы. Получив участок, мы восстановим там сквер», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

В отношении должностных лиц застройщика прокуратура возбудила уголовное дело. Кроме того, ООО «Стройплощадка» было лишено лицензии на выполнение строительных работ, уточняют в КГГА.