Одещина: отключено водоснабжение жителям Южного

В Одесской области в связи с ремонтом коллектора временно приостановлено водоснабжение населению города Южный Коминтерновского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По их данным, на протяжении суток бригадами коммунального предприятия „Водоканал и канализация” города Южный проводились аварийно-восстановительные работы на железобетонном напорно-стоковом коллекторе (диаметр 700 мм), на котором 11 апреля в 21 час. обнаружено разрушение отдельных участков коллектора в результате долговременного действия агрессивных веществ стоковых вод.

Подлежат замене поврежденные трубы коллектора длиной 1,2 км, отмечается в сообщении.

Организован подвоз воды населению цистернами коммунальных служб города и используются колодцы.