На Буковине совершали разбойные нападения на семьи заробитчан

В Новоселице Черновицкой области правоохранители задержали группу лиц, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на семьи заробитчан, которые или вернулись из-за границы, или передали деньги родственникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Николай Харабара.

По его словам, в состав группы входили как минимум семь человек (двое – граждане Молдовы), среди которых – женщина.

Граждане Молдовы подозреваются в совершении преступлений и у себя на родине.

По словам Н.Харабары, к задержанию были привлечены бойцы спецподразделений «Беркут» и «Сокол», поскольку разбойные нападения банда совершала с применением оружия, в том числе автомата Калашникова.

Он также сообщил, что работы по выявлению других членов банды продолжаются. На сегодняшний день доказана причастность группы к шести разбойным нападениям, во время одного из которых погибла женщина.

*** В январе 2012 года народный депутат Геннадий Москаль направил министру внутренних спал Виталию Захарченко обращение с просьбой предоставить практическую помощь в обезвреживании банды, которая за прошлый год совершила, по данным депутата, около 20 разбойных нападений в Новоселицком районе Черновицкой области.