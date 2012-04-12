В Одессе милиция задержала торговца героином

В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали на территории городской больницы наркоторговца, разыскиваемого полицией Российской Федерации за причастность к сбыту героина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью облУВД, по словам начальника УБНОН Дмитрия Головина, «в отношении 25-летнего гражданина России в апреле 2011 года возбуждено правоохранителями Саратовской области уголовное дело, согласно ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)».

20 июня было вынесено постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого за сбыт героина, а 25 октября он был объявлен МВД России в международный розыск.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.