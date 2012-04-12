Кировоград: детской больнице собрали почти 100 тыс. грн

В Кировограде организаторы четвертого благотворительного Пасхального аукциона собрали почти 100 тыс. грн для нужд операционного отделения областной детской больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила организатор аукциона Виктория Талашкевич.

Во время благотворительных торгов были проданы все 30 картин, предоставленных местными художниками и мастерами из других областей. Стартовая цена за лот иногда возрастала в 5-6 раз, самой дорогой стала робота одессита Сергея Дриги, которая была продана за 26,1 тыс. грн.

Благотворительный аукцион проходит в Кировограде накануне Пасхи уже в четвертый раз. Картины для продажи безвозмездно предоставляют художники и коллекционеры, чтобы собрать средства на помощь детям.

В 2009 году на первом аукционе было собрано 27,7 тыс. грн, на эти средства была приобретена мебель и техника для детского дома. В прошлом году организаторы продали картины за 70 тыс. грн, деньги направили на покупку оборудования для гематологического отделения областной детской больницы.