Киевляне вышли на субботник

На улицах столицы стартовала общегородская толока.

По инициативе председателя КГГА Александра Попова, сегодня, в чистый четверг, коммунальные службы объединили усилия с общественностью, чтобы украсить Киев к Пасхе, сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас толоки начались во всех районах. По предварительным данным организаторов, к акции уже присоединились более 25 тысяч человек. Среди них не только работники коммунальных учреждений, но и активные киевляне, представители государственных и частных учреждений, районных администраций, всех структурных подразделений Киевской городской государственной администрации, депутатского корпуса Киевсовета, общественных организаций, коммунальных средств массовой информации, а также звезды спорта и эстрады. Напомним, что для уборки в городе было определено более 2000 локаций.

Так, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов уже присоединился к толоке в Ландшафтном парке Соломенского района. Здесь же работают Владимир Данилец и Владимир Моисеенко (дуэт «Кролики»), а также певица Екатерина Бужинская. Общими усилиями в парке сегодня уберут опавшие листья, высадят деревья и кусты.