В детсадах справка о месте регистрации ребенка необязательна

В Главном управлении образования и науки КГГА опровергают информацию об обязательном требовании к родителям детей, посещающих дошкольные учебные заведения столицы, предоставлять справку о месте регистрации ребенка.

Об этом говорится в комментарии ГУ образования и науки, предоставленном в ответ на запрос УНИАН в связи с появлением в СМИ информации по указанному вопросу. (УНИАН: 10 апреля депутат Киевсовета Александр Бригинец, ссылаясь на сообщения родителей детей из Оболонского района, заявил, что заведения дошкольного обучения обязали требовать от родителей воспитанников справку о регистрации ребенка в Киеве. Депутат отметил, что он не знает, с какой целью от детских садиков требуют такую информацию, но работники учебных заведений заверили, что они формально отнеслись к требованию руководства, спасая детей от возможных финансовых и дискриминационных репрессий.)

А начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера Горюнова отметила: «В дошкольных учебных заведениях не требуют от родителей детей справок о месте регистрации ребенка. Никакого поручения или, тем более, документа с таким содержанием в Главном управление образования и науки не существует. Городские власти прекрасно понимают, что в столице проживает большое количество приезжих людей, которые имеют аналогичные права на образование, медицинское обеспечение и тому подобное. Это касается и детских садиков. При зачислении в дошкольные учебные заведения действительно учитывается местожительство ребенка, но исключительно ради того, чтобы избежать перегрузки детсадов».

Начальник Управления образования и науки КГГА также заметила, что при зачислении в садики преимущество предоставляется тем детям, которые живут рядом с учебным заведением, – в соответствии с распоряжениями районных в городе Киеве государственных администраций за дошкольными учебными заведениями закреплены определенные жилые дома. Именно поэтому руководители заведений просят родителей предоставить информацию о местожительстве ребенка. Однако представление справки о месте регистрации ребенка не является обязательным, отмечается в комментарии.

Согласно Положению о дошкольных учебных заведениях, для зачисления ребенка в детский садик необходимо подать следующие документы: копию свидетельства о рождении, медицинскую карточку формы 026, а также медицинскую справку об эпидемическом окружении.

В.Горюнова напомнила, что в соответствии со ст.57 Конституцией Украины и ст. 6 Закона Украины «О дошкольном образовании» принципом дошкольного образования является доступность и равенство.

По данным КГГА, в настоящее время в дошкольных учебных заведениях столицы получают образование 93,6 тыс. детей, которые проживают в Киеве, независимо от места регистрации.

«В целом, проблема зачисления в детские садики будет исчерпана тогда, когда мы ликвидируем дефицит мест в дошкольных учебных заведениях. И сейчас мы активно работаем над этим», – добавила В.Горюнова.

В частности, она рассказала, что с прошлого года в столице успешно работает программа «Возобновленное детское учебное заведение». В 2011 год в столичных дошкольных учебных учреждениях дополнительно появилось 4220 мест. А в 2012 году детсадах столицы появится, как минимум еще 3735 мест.

В текущем году планируется возобновить 10 дошкольных учебных заведений мощностью 2015 мест, из них 1 – ведомственного подчинения на 250 мест.

Также в работающих дошкольных учебных заведениях возобновят работу 86 групп на 1720 мест, что равнозначно 8 дошкольным учебным заведениям мощностью 220 мест.