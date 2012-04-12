В Киеве уничтожили санаторий "Победа"

Член фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Александр Бригинец обратится в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с уничтожением санатория «Победа» в Киеве и наказать виновных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.Бригинец отмечает, что на территории бывшего санатория «Победа» на ул. Ивана Крамского, 10 можно было только обслуживать сооружения, а застройщики не только их не обслуживали, но и полностью уничтожили.

По его словам, в ходе проверки, которую проводила КГГА, было установлено, что на указанном земельном участке начаты работы по удалению фундамента здания бывшего санатория. А.Бригинцу стало известно из ответа исполнительного органа Киевсовета на его запрос о начале строительных работ на ул. Крамского, 10.

Основанием для осуществления указанных работ стала Декларация о начале выполнения подготовительных работ для строительства жилого комплекса на ул. Крамского, 10 корпус 6 в Святошинском районе Киева, зарегистрированная Инспекцией Государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве от 30 января 2012 года.

Хотя, обращает внимание депутат, в соответствии с пунктом 4 решения Киевсовета от 21 декабря 2000 года № 124/1101, упомянутый земельный участок был передан «Производственно-коммерческой фирме «Дивос» «для эксплуатации и обслуживания здания санатория», что удостоверено договором аренды от 26 июня 2001 года № 75-6-00012.

«Если Киевсовет четко определил цель, для которой выделена земля, то именно по этому назначению земля и должна использоваться», - отметил А.Бригинец.

Поскольку нарушение решения Киевсовета является очевидным, депутат будет обращаться в прокуратуру. «А Киевсовет, по моему мнению, должен отменить решение о выделении компании «Дивос» земельного участка, забрав землю у тех, кто ее неподобающе использует», - убежден А.Бригинец.