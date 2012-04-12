На Ривненщине ликвидировали лабораторию, в которой выявляли рак

На Ривненщине ликвидирована централизованная цитологическая лаборатория, которая действовала на базе областной клинической больницы и занималась ранней диагностикой опухолеподобных заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе областной организации Украинской народной партии.

Цитологическая лаборатория обслуживала 12 районов области и все областные медицинские учреждения Ровно, за исключением онкодиспансера. За год здесь проводилось около 200 тысяч исследований. Штат лаборатории насчитывал 23 должности.

Большинство медицинских работников под маркой реорганизации попали под сокращение без дальнейшего трудоустройства.

Работники лаборатории, которые обратились в областной УНП, отмечают, что их сокращение не было согласовано ни с коллективом, ни с профсоюзом. Им только объяснили, что цитологическую службу переводят в областной онкодиспансер.

По мнению медиков, бывших работников лаборатории, ее деятельность способствовала значительному улучшению показателей по профилактике и диагностике рака. Анализ последних 15 лет показал, что эффективность гинекологических профилактических осмотров в области выросло почти в 10 раз в 4,5 раза повысился удельный вес активно выявленного при профосмотре впервые зарегистрированных случаев рака шейки матки; в 6 раз увеличилось количество ранних, доклинических форм заболевания - на 32 процента, снизилась заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Эти показатели являются одними из лучших в Украине, - отмечают бывшие сотрудники лаборатории.

Конкретные причины ликвидации цитологической лаборатории и деятельности в структуре онкодиспансера в облуправлении здравоохранения пока не комментируют.