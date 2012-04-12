Пропавшего пациента нашли мертвым возле Боярской больницы

В Боярке, недалеко от центральной больницы, в лесопасадке, нашли труп парня, которым с вероятностью в 99% является пропавший в феврале 32-летний автослесарь Владимир Олексюк.

Как рассказал "Сегодня" начальник пресс-службы киевской облмилиции Николай Жукович, тело было обнаружено в нескольких сотнях метров от той самой больницы. На нем нет явных телесных повреждений. Официальная причина смерти - переохлаждение. В семье Владимира Олексюка, ссылаясь на следователя, рассказали нам, что есть ряд признаков, по которым можно определить, что это Володя.

Напомним, мужчина исчез в ночь на 23 февраля прямо из палаты в отделении хирургии, где он лечил язву. Есть три версии, которые отрабатывало следствие: 1. у него могли быть головокружения, и он мог уйти через окно, 2. пропажу инсценировал сам пациент, 3. человека могли использовать на органы.

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