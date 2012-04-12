В Киеве ликвидировали группу наркодилеров

Служба безопасности Украины задержала в Киеве группу наркодилеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе многоэтапной специальной операции была пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, члены которой реализовывали в Украине наркотические средства и психотропные вещества, ввезенные контрабандным путем.

24 марта в Киеве в одном из спальных районов были задержаны двое наркокурьеров, жители Черкасской области, у которых было изъято более 1500 таблеток МДМА и 100 г кокаина. Приготовленные для реализации наркотики были спрятаны в шинах детского велосипеда.

Еще один участник группы был задержан в Киеве 29 марта во время получения международного почтового отправления, в котором находилось более 1 кг психотропного вещества, предназначавшегося для сбыта в столице и других регионах Украины.

На завершающем этапе спецоперации 11 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно с милицией задержали нескольких граждан Украины во время реализации ими кокаина.

В ходе личного досмотра одного из задержанных и обыска помещения в центре столицы было выявлено и изъято более 200 г кокаина, 3 кг марихуаны, более 300 г гашиша, а также прибор для фасовки и взвешивания наркотиков.

Рыночная стоимость изъятых наркотических средств - свыше 800 тысяч гривень по ценам «черного рынка».

Также изъято 18 мобильных телефонов, предназначенных для конспиративной связи с покупателями наркотиков.

Следствие по уголовным делам, возбужденным по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжается.