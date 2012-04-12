Луганщина: от отравления угарным газом погибли 3 человека
11:58, 12 апреля 2012Новости регионов
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Электронагревательные приборы
В Луганской области от отравления угарным газом погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 13.53 11 апреля в с. Харьковский г. Свердловск, в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов возник пожар, в результате которого от отравления продуктами горения погибли три человека.
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