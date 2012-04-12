В Луганске умер один из двух пострадавших в ДТП пешеходов, сбитых на переходе водителем автомобиля Hyundai Tucson.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции по сбору средств на лечение пострадавших Александр Гнатышин. По его словам, информацию подтвердила подруга умершего.

Как сказал А.Гнатышин, вчера состояние парня ухудшилось, он был прооперирован и впал в кому. Сегодня медики констатировали смерть. Состояние пострадавшей в ДТП девушки остается стабильно тяжелым.

Как сообщили УНИАН в правозащитном центре «Поступ», Окружной административный суд Луганска вчера поздно вечером запретил проводить сегодня акцию у здания облгосадминистрации в поддержку постравлавших в этом ДТП. Суд принял такое решение по иску Луганской ОГА.

В то же время пресс-секретарь губернатора Луганской области Владимира Пристюка Андрей Дихтяренко в комментарии УНИАН опроверг информацию о том, что ОГА подавала иск в суд. «Губернатор полностью поддерживает участников акции, и его администрация никогда бы не стала инициатором такого иска. Возможно, инициатором был городской совет, и произошла такая путаница», - сказал А.Дихтяренко.

Начальник управления Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики Оксана Терещенко в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН комментировать ситуацию отказалась. «Наша пресс-служба готовит официальный комментарий, и он появится на сайте горсовета в течение часа», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в 19.50 в центре Луганска водитель автомобиля Hyundai Tucson на пешеходном переходе сбил девушку 1991 года рождения и молодого человека 1987 года рождения. Они с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы.

По факту ДТП Следственным управлением ГУ МВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

11 апреля суд принял решение о взятии под стражу водителя автомобиля.