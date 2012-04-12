Винниччина: из школы эвакуировали 30 учеников и 14 учителей

В Винницкой области эвакуировали 30 учеников и 14 учителей из-за обнаруженной в подсобном помещении Погребищенской общеобразовательной школы минометной мины времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

В Погребищенский райотдел милиции по телефону спецлинии «102» поступило сообщение от 65-летнего местного жителя о том, что он в подсобном помещении школы обнаружен предмет, похожий на мину. Мужчина работает в котельной школы.

Через несколько минут на место чрезвычайного происшествия прибыли работники служб оперативного реагирования, которые обнаружили в помещении для хранения угля минометную мину калибра 82 мм

Работники милиции обеспечили эвакуацию из помещения школы 30 учеников и 14 учителей, окружили территорию, приняли все меры для обеспечения безопасности людей.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда службы МЧС Винницкой области опасную находку обезвредили, а занятия в школе возобновлены.