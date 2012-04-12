В Одессе обвалился дом, эвакуировано шесть человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня в 3.43 в Одессе по ул. Пишоновская, 14, в двухэтажном жилом доме, который находится в аварийном состоянии и частично отселен, из-за потери несущих свойств конструкций деревянных балок кровли, произошло частичное разрушение кровли на площади 70 м кв. и верхней части несущей стены на площади 15 м кв.

Подразделениями МЧС эвакуировано 6 жителей дома, жертв и пострадавших нет.