Киевщина: легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четверо
09:32, 12 апреля 2012Новости регионов
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Еще два травмированы
В Киевской области во время столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, еще два травмированы.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, ДТП произошло вчера утром в Кагарлицком районе на автодороге Киев-Знаменка при участии легкового автомобиля Mitsubishi Carisma и грузового „ГАЗ-53”.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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