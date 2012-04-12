Киевщина: легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четверо

В Киевской области во время столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, еще два травмированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, ДТП произошло вчера утром в Кагарлицком районе на автодороге Киев-Знаменка при участии легкового автомобиля Mitsubishi Carisma и грузового „ГАЗ-53”.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.