16 апреля в Киеве завершится отопительный сезон
10:58, 11 апреля 2012Новости регионов
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В больницах - по заявках
16 апреля в Киеве завершится отопительный сезон.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов.
Так, 16 апреля теплоноситель перестанут подавать в жилые дома и на объект социальной инфраструктуры. Школы, детсады и медицинские учреждения будут отключать от систем отопления исключительно по их письменным заявкам.
Согласно поручению А.Попова сразу после завершения отопительного сезона в столице начнется подготовка к новому сезону 2012-2013 годов.
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