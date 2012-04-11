На старой ферме обвалилась стена: погибли дети
08:24, 11 апреля 2012Новости регионов
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В селе Переброды Дубровицкого района Ривненской области в результате обрушения стены на территории бывшей фермы погибли двое детей.
Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, сообщение о трагедии поступило в райотдел внутренних дел в 18.35
На место происшествия выехал прокурор района Юрий Чернега и следственно-оперативная группа из числа работников милиции.
Предварительно установлено, что внезапно обвалилась стена здания фермы и завалила детей, которые там играли. Погибшие девочки были 2001 и 2009 годов рождения.
В данное время продолжается доследственная проверка обстоятельств этой трагедии.
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