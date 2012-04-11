На старой ферме обвалилась стена: погибли дети

В селе Переброды Дубровицкого района Ривненской области в результате обрушения стены на территории бывшей фермы погибли двое детей.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, сообщение о трагедии поступило в райотдел внутренних дел в 18.35

На место происшествия выехал прокурор района Юрий Чернега и следственно-оперативная группа из числа работников милиции.

Предварительно установлено, что внезапно обвалилась стена здания фермы и завалила детей, которые там играли. Погибшие девочки были 2001 и 2009 годов рождения.

В данное время продолжается доследственная проверка обстоятельств этой трагедии.