В Нежине мужчина на рынке угрожал предпринимателям гранатой

В Нежине, Черниговской области, милиция задержала мужчину, который на рынке угрожал предпринимателям гранатой.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

Нетрезвый мужчина ходил по рынку и требовал от предпринимателей предъявить торговые патенты и лицензии на торговлю, угрожая применить гранату.

Руководство Нежинского горотдела, получив сообщение о чрезвычайном происшествии, провело дополнительный инструктаж следственно-оперативной группы, акцентируя особое внимание на мерах безопасности и сохранении жизни и здоровья граждан. Для блокирования выходов с рынка и организации возможной эвакуации граждан, на место также выехала группа быстрого реагирования горотдела и наряды государственной службы охраны. Оперуполномоченные сектора уголовного розыска задержали правонарушителя.

В присутствии эксперта-взрывотехника работники уголовного розыска изъяли гранату и передали на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр УМВД.

Как оказалось, мужчина недавно был условно осужден за кражу. Его действия на рынке подпадают под ст.296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный сообщил, что гранату приобрел с целью перепродажи. Милиция устанавливает лицо, продавшее ему гранату.