Водопроводную воду продавали как минеральную

Специалисты Управления Госгорпромнадзора в Одесской области проверили частное предприятие, которое выпускало бутилированную воду под торговой маркой «Гагаринская».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора, было установлено, что линия по разливу воды подключена к «водопроводной сети местного водоканала». При этом своей скважины для добычи минеральной воды владелец предприятия не имеет, договор на поставку минеральной воды предприниматель не предоставил.

Установлено также, что «линия разлива подключена к электросетям 0,4 кВ. Однако не проведены профилактические испытания электроустановок, а также не назначено приказом лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электрохозяйства цеха».

Кроме того, выяснилось что линия по разливу воды в бутылки расположена в цехе, который не предназначен для этого вида деятельности. Здание не принято в эксплуатацию комиссией.

С учетом этого Госинспекция запретила эксплуатацию электроустановок цеха. Предприниматель привлечен к административной ответственности. Также материалы проверки переданы в правоохранительные органы.