В Лисичанске объявлен карантин: есть угроза заражения бешенством

В городе Лисичанск Луганской области объявлен карантин в связи с угрозой заражения бешенством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Лисичанского городского совета, карантин объявлен в соответствии с решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 6 апреля на территории предполагаемого заражения.

В нее вошли улицы: Харьковская, Пятигорска, Крымская. В угрожающую зону по бешенству вошли также улицы Кожедуба, Артемовска, Ген. Потапенко (от ул. Паустовского до Первомайской), Московская (до Первомайской), шахта им. Мельникова.

Карантин в городе объявлен после того, как 31 марта в районе шахты им. Мельникова была зафиксирована гибель животного, которое пострадало от укусов лисы. После лабораторного исследования трупа животного установлен диагноз «бешенство плотоядных».

В неблагополучной зоне введены карантинные ограничения, запрещено проведение мероприятий с привлечением животных (кошек, собак), и перемещения животных. С 8.00 до 16.00 на территории Городской государственной больницы ветеринарной медицины проводятся вынужденные прививки животных против бешенства.