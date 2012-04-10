В Виннице неизвестный «заминировал» вокзал

В Виннице из-за «заминирования» железнодорожного вокзала эвакуировали около 350 пассажиров.

Как информировали УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, сообщение о заминировании помещения вокзала поступило от неизвестного мужчины вчера, 9 апреля, в 20.15 в дежурную часть областного управления милиции.

В связи с этим работа вокзала была остановлена на полтора часа, отметили в милиции.

По их данным, через несколько минут после получения сообщения на месте чрезвычайного происшествия работали службы оперативного реагирования милиции, МЧС, «скорая помощь».

Из помещения железнодорожного вокзала были эвакуированы около 350 пассажиров, которые ожидали своего поезда, и 30 работников вокзала.

Движение поездов не прекращалось и осуществлялось через наиболее удаленный от помещения вокзала путь.

Работники взрывотехнической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД на протяжении 1,5 часов тщательным образом обследовали все помещения вокзала. К поискам взрывчатки привлекли кинологическую службу милиции со специально обученными служебными собаками, однако специалистами ничего опасного найдено не было.

По данному факту работниками линейного отдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

За такое ложное сообщение неизвестному грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до пяти лет. За повторное «заминирование» человек может попасть за решетку на срок от 2 до 7 лет.

За телефонные развлечения детей ответственность будут нести их родители, отметили в милиции.



