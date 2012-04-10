В Харькове из "скорой" похитили кардиограф и сумку с лекарствами

В Харькове из машины скорой помощи неизвестные похитили кардиограф и сумку с лекарствами.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, кража произошла на территории больницы № 31.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступников.

Следственный отдел райотдела милиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.