В Луганской области из-за ОРВИ закрыты на карантин 14 школ

В Луганской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ в городе Краснодон (превышение на 70,0%) и Старобельском районе (превышение на 66%).

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Луганской области.

В связи с этим закрыты для проведения противоэпидемических мероприятий 14 школ в Краснодоне.

В целом в Луганской области, согласно оперативным данным, уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемический порог и составляет 56,8 на 10 тыс населения при эпидемическом пороге 57,8.

За минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 12 тыс 625 человек, из них 8 тыс 418 детей. Были госпитализированы 733 человек, из них 566 детей.

С начала эпидсезона в Луганской области на ОРВИ заболели 264 тыс. 587 человек.



