Ротвейлера, что загрыз, 9-летнюю девочку, вернули хозяину

10:04, 10 апреля 2012
Новости регионов
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Милиция закрыла уголовное дело в отношении хозяина собаки породы ротвейлер, которая загрызла 9-летнюю школьницу из села Суховерхов Кицманского района Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия произошла 25 декабря прошлого года в обеденную пору. Когда девочка зашла во двор дома своей подружки, на нее набросилась собака. Взрослых в то время дома не было, следовательно угомонить ротвейлера было никому. Оттянула от собаки внучку бабушка, которая также пострадала от укусов пса, и несколько соседей. С места события ребенка забрала скорая помощь. В больницу девочку привезли в тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось. Полученные раны оказались несовместимыми с жизнью.

Против хозяина собаки милиция возбудила уголовное дело по статье "неумышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Еще в марте дело должны были передать в суд. Однако, по словам начальника УМВД Украины в Черновицкой области Николая Харабары, "проводили следственные действия, экспертизы. Но от родителей погибшей поступило встречное заявление с просьбой не привлекать к ответственности хозяина собаки. Нами было установлено, что со стороны хозяина все делалось для того, чтобы собака не была без контроля. По согласованию областной прокуратуры дело мы закрыли".

Ротвейлера вернули владельцу.

 

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