Луганщина: главный врач больницы распространял психотропы

В Луганской области разоблачен 36-летний главный врач больницы одного из районов, который незаконно распространял психотропные лекарства среди молодежи, выписывая рецепты на имена умерших пациентов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, главврач является одновременно депутатом поселкового совета.

Установлено, что для распространения психотропных препаратов он использовал карточки пенсионеров, страдавших серьезными недугами с сильными болевыми симптомами. На их имя он выписывал рецепт формы-3 (специальный рецепт, по которому психотропные препараты можно купить в аптеке). Также для приобретения наркотических препаратов в аптеке главврач использовал карточки умерших пациентов.

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело.