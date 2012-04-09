В Херсоне 10-летнему ребенку петарда оторвала 4 пальца
16:30, 09 апреля 2012Новости регионов
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...на обеих руках
В Херсоне 10-летнему ребенку в результате взрыва петарды оторвало 4 пальца на обеих руках.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, мальчик лишился 2-го и 3-го пальцев на левой руке и 4-го и 5-го пальцев на правой руке. При этом его друг получил ожог ног.
Ребенок находился в стабильном состоянии средней тяжести.
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