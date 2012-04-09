В Херсоне 10-летнему ребенку петарда оторвала 4 пальца

В Херсоне 10-летнему ребенку в результате взрыва петарды оторвало 4 пальца на обеих руках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, мальчик лишился 2-го и 3-го пальцев на левой руке и 4-го и 5-го пальцев на правой руке. При этом его друг получил ожог ног.

Ребенок находился в стабильном состоянии средней тяжести.