В Киеве установят памятник ученому-хирургу Караваеву

В Соломенском районе Киева планируется установить памятник известному ученому-хирургу Владимиру Караваеву по случаю 220-летия со дня его рождения.

Соответствующее обращение Соломенского районного общества инвалидов «Надежда» поддержала комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма, сообщили УНИАН в пресс-службе главы комиссии Александра Бригинца.

«Наша цель - наполнение постсоветского Киева символами, связанными с историей Киева и историей Украины. Преимущественно речь идет об исторических событиях и об известных украинских политиках и художниках, но на этот раз мы поддержали идею почтить память выдающегося украинского ученого-хирурга», - объяснил А.Бригинец.

*** В.Караваев – хирург, доктор медицины, заслуженный ординарный профессор. Профессор Киевского университета, один из организаторов медицинского факультета в Киеве и первый его декан.