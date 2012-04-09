В Харькове из окна восьмого этажа выпал 1,5-годовалый ребенок
13:55, 09 апреля 2012Новости регионов
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Играл на диване у окна
В Харькове из окна восьмого этажа выпал и погиб полуторагодовалый ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло вчера.
Мальчик 2010 года рождения от полученных телесных повреждений умер на месте. По словам матери, она оставила детей в комнате и вышла на кухню. В это время малыш играл на диване у окна.
Правоохранители проводят проверку. Ход доследственной проверки контролируется прокуратурой Харьковской области.
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