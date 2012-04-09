В Харькове из окна восьмого этажа выпал 1,5-годовалый ребенок

В Харькове из окна восьмого этажа выпал и погиб полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло вчера.

Мальчик 2010 года рождения от полученных телесных повреждений умер на месте. По словам матери, она оставила детей в комнате и вышла на кухню. В это время малыш играл на диване у окна.

Правоохранители проводят проверку. Ход доследственной проверки контролируется прокуратурой Харьковской области.