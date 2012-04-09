На шахте в Молодогвардейске погиб бульдозерист
13:29, 09 апреля 2012Новости регионов
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Бульдозер упал с высоты 80 м
На территории СП «Шахтоуправление «Молодогвардейское» (г. Молодогвардейск Луганской области) в воскресенье погиб бульдозерист подрядной организации.
Несчастный случай произошел при переформировании породного отвала - бульдозер упал с высоты 80 метров с работником внутри, сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины (Госгорпромнадзор) в Луганской области.
Бульдозерист скончался от многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы.
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