В Луганске иномарка на пешеходном переходе сбила беременную
11:19, 09 апреля 2012Новости регионов
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Травмы тяжелые
В Луганске водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил на пешеходном переходе двух человек.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 апреля в 19.50 в центре города.
В результате ДТП пострадавшие девушка 1991 года рождения и молодой человек 1987 года рождения с тяжелыми травмами госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу.
По информации местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев ДТП, девушка была беременна.
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