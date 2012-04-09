В Херсоне в санатории гриппом заболели 26 детей
10:42, 09 апреля 2012Новости регионов
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Проводится обследование
В Херсоне в детском пульмонологическом санатории гриппом заболели 26 детей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 8 апреля из санатория «Днепр» в областную инфекционную больницу были доставлены 26 детей с предварительным диагнозом «ОРЗ-грипп». Состояние здоровья детей удовлетворительное.
Проводится обследование. Результаты анализов и точный диагноз будут известны сегодня.
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