В Одессе горел военный госпиталь
10:28, 09 апреля 2012Новости регионов
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Пострадавших нет
7 апреля в 03.40 в Одессе возникло возгорания крыши и чердачного помещения 3-этажного здания поликлиники 411-го военного госпиталя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара огнем повреждены крыша и перекрытие на общей площади около 100 кв. м.
Проводятся разборка крыши, перекрытия и перегородок на 3-м этаже.
Погибших и пострадавших не имеет.
В 6.52 пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар.
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