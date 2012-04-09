В Одессе горел военный госпиталь

7 апреля в 03.40 в Одессе возникло возгорания крыши и чердачного помещения 3-этажного здания поликлиники 411-го военного госпиталя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара огнем повреждены крыша и перекрытие на общей площади около 100 кв. м.

Проводятся разборка крыши, перекрытия и перегородок на 3-м этаже.

Погибших и пострадавших не имеет.

В 6.52 пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар.