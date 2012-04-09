В Житомире состоялся Марш трезвости

В Житомире в рамках Всемирного дня здоровья впервые состоялся Марш трезвости, призванный привлечь внимание горожан к трезвому образу жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков участников акции прошли по главным улицами города, а затем состоялся информационный митинг-акция.

«Проведениям данного мероприятия трезвые житомиряне привлекают внимание общественности к тем трагическим следствиям употребления алкогольных изделий и табака, которые ежегодно убивают около 166 000 украинских граждан», - сказал активист движения «Трезвый Житомир» Павел Коваль.

По его словам, это – «лишь официальные цифры, без учета косвенных причин: напился - замерз, напился - утопился, повесился, зарезал, сгорел, под машину попал или сам наехал».

«И дело здесь вовсе не в злоупотреблении. Для того, чтобы родить ребенка-калеку или попасть в ДТП в состоянии алкогольного опьянения не обязательно становиться алкоголиком: можно выпить только раз, на праздник, но «удачно», - прибавил активист.

На акции также отмечалось, что по отношению к алкоголю существует не только вариант так называемого умеренного его употребления, но и сознательная трезвость, без которой невозможно полноценное развитие личности.