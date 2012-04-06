В Кировограде врачи обожгли лицо 2-месячной девочке

Во время операции

Прокуратура Кировограда возбудила уголовное дело в отношении медицинских работников областной детской больницы, допустивших, что во время операции двухмесячная девочка получила ожог лица. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области. Медикам инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины.

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