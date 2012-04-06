Винниччина: выявлено 10,5 т непригодной молочной продукции

В Литинском районе Винницкой области работники милиции во время проверки грузового автомобиля выявили почти десять с половиной тонн молочной продукции, непригодной для употребления.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

На днях работники ветеринарной милиции совместно с работниками дорожно-патрульной службы УГАИ в Литинском районе Винницкой области остановили грузовой автомобиль «МАН», в термической будке которого была выявлена молочная продукция.

Во время проверки документов у 28-летнего водителя было установлено, что данная продукция перевозится без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов относительно ее качества. Водитель грузовика предоставил работникам милиции товарно-транспортную накладную, в которой указано, что он перевозит твердый сыр «Российский» весом 7 тонн. Осмотрев груз, милиционеры обнаружили сыр «Российский», «Голландский» и творожную массу в полиэтиленовых мешках общим весом 10 450 кг.

На твердых сырах была двойная маркировка. На одной из этикеток указано, что сыр изготовлен в начале 2011 года, на другой – в начале 2012 года. На мешках с творожной массой отсутствует какая-либо маркировка.

Предварительно установлено, что груз направлялся из Тернопольской области в Сумскую область на переработку, и принадлежит он жительнице Сумской области, которая более 15 лет занимается предпринимательской деятельностью в молочной отрасли. Из изъятой сырной продукции должны были сделать плавленые сыры.

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности по ст. 107 КУоАП «Нарушение правил относительно карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований», которая влечет за собой наложение штрафа на граждан от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос об утилизации данной продукции и привлечении женщины-предпринимателя к административной ответственности по ст. 107 КУоАП.