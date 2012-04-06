Кировоградщина получила более 900 тонн гуманитарной помощи

На протяжении 2011 года Кировоградская область получила 906 тонн гуманитарной помощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Кировоградской областной государственной администрации.

Гуманитарная помощь, в основном, предназначалась для воспитанников школ-интернатов, пациентов больниц, ветеранских и религиозных организаций, социально незащищенных граждан.

Материальную поддержку также получали территориальные центры по обслуживанию пенсионеров и нетрудоспособных граждан и службы по делам детей.

Основными видами гуманитарной помощи были одежда, обувь, велосипеды, медицинское и отопительное оборудование, мебель, матрасы, сантехника.

Особое внимание благотворительные фонды уделяли лицам с ограниченными физическими возможностями. На протяжении 2011 года в область было завезено 125 инвалидных колясок, 135 ходунков, 103 пары костылей, 10 тренажеров для инвалидов, 12 функциональных кроватей, 75 предметов ухода за больными.

Всего на территории Кировоградской области на начало 2012 года было зарегистрировано 29 получателей гуманитарной помощи.