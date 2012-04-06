В Крыму неделю ищут глухонемого подростка

Сегодня, 6 апреля, в 07:30 были продолжены поиски 16-летнего парня, который исчез 30 марта во время международных соревнований по спортивному ориентированию вблизи Ангарского перевала в Крыму.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, координацию поисково-спасательных работ осуществляет Главное территориальное управление МЧС в Крыму и специализированные службы гражданской защиты. На месте события организован штаб во главе с заместителем начальника ГТУ МЧС в Крыму полковником службы гражданской защиты А.Ткаченко.

К поискам подростка привлечены 100 спасателей и 5 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, глухонемой 16-летний Константин Магденко из Полтавы - участник международных соревнований по спортивному ориентированию - 30 марта не пришел к финишу. Сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, позже - обратились за помощью в милицию.

31 марта парня искали сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, участники соревнований.

Поиски продолжаются до сих пор.