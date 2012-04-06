Кировоградщина: в смерти новорожденного обвиняют врачей

В Кировоградской области органы прокуратуры обвиняют врачей родильного отделения Компанеевской центральной районной больницы в смерти нооврожденного.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Новорожденный мальчик умер во время родов у девятнадцатилетней женщины. На основании материалов проверки по факту смерти возбуждено уголовное дело в отношении медицинских работников больницы. Последним инкриминируется ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшие тяжелые последствия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины.

Для расследования уголовное дело направлено согласно подследственности в Компанеевский райотдел УМВД в Кировоградской области.