Донеччина: с начала года от газа в быту погибли 11 человек

С начала текущего 2012 года в Донецкой области при использовании газа в быту погибли 11 человек, тогда как за весь прошлый 2011 год таких случаев было 9.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что на Госгорпромнадзор в целом и государственную инспекцию надзора в газовом комплексе теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области Постановлением Кабинета министров Украины возложены функции технического расследования несчастных случаев непроизводственного характера, связанных с использованием газа в быту.

В сообщении подчеркнули, что проведенный анализ материалов таких расследований свидетельствует, что большинство несчастных случаев происходят по вине жильцов, которые самовольно, без проекта и обученных специалистов, устанавливают газовые приборы, вмешиваются в систему вентиляции.