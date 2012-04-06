В Херсоне маршрутка въехала в опору, пострадали 6 человек
11:20, 06 апреля 2012Новости регионов
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Один госпитализирован
В Херсоне во время ДТП с участием маршрутки пострадали 6 человек.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Херсонской области, авария произошла 5 апреля на перекрестке проспекта 200 лет Херсона и ул. Блюхера.
Сообщение о ДТП поступило в 13.00. При выяснении обстоятельств установлено, что водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и столкнулся с электрической опорой. В результате пострадали 6 пассажиров маршрутки, из которых один госпитализирован.
По факту ДТП проводит расследование управление ГАИ Херсонской области.
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