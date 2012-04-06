В Херсоне маршрутка въехала в опору, пострадали 6 человек

В Херсоне во время ДТП с участием маршрутки пострадали 6 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Херсонской области, авария произошла 5 апреля на перекрестке проспекта 200 лет Херсона и ул. Блюхера.

Сообщение о ДТП поступило в 13.00. При выяснении обстоятельств установлено, что водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и столкнулся с электрической опорой. В результате пострадали 6 пассажиров маршрутки, из которых один госпитализирован.

По факту ДТП проводит расследование управление ГАИ Херсонской области.