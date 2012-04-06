Черкасчина: 28-летний мужчина изнасиловал ребенка

В городе Ватутино Черкасской области 28-летний мужчина изнасиловал малолетнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, 5 апреля в Ватутинский горотдел милиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что 3 апреля неизвестный, с применением физического насилия, вступил в половые отношения с ее малолетней дочерью. Судебно-медицинский осмотр обнаружил у девочки признаки изнасилования.

На данный момент 28-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. По делу продолжается досудебное следствие.

Прокуратура Черкасской области взяла на король ход досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному 5 апреля в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественном способом) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.