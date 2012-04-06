Фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры через инвалидов

В Запорожье вынесен приговор фальшивомонетчикам, сбывавшим поддельные купюры через инвалидов. Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, информация о появлении в Запорожье поддельных купюр номиналом от 50 до 500 гривен и 50-долларовых банкнот появилась в начале 2011 года.

«В милицию с заявлениями потерпевшие не обращались. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционерам сначала удалось установить, что сбывали подделки подростки - инвалиды, которые имели за это свой процент. Тонкий расчет на психологию работал безотказно: даже в случае, когда всплывала настоящая сущность крашеных бумажек, у обманутых людей просто не поднималась рука на физически неполноценного подростка. Затем правоохранители вышли на изготовителей фальшивок», - рассказали в отделе связей с общественностью, отметив, что поддельные дензнаки, обнаруженные в ходе обысков были не только внешне похожи на настоящие купюры, ни и имели имитацию водяных знаков и защитных лент, а на купюры крупного номинала даже были нанесены шероховатости.

В отношении 3 задержанных изготовителей поддельных банкнот было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 Уголовного Кодекса Украины (изготовление или сбыт поддельных денег).

«В соответствии с санкциями данной статьи суд приговорил одного из фальшивомонетчиков к 10 годам лишения свободы, второго – к 6 годам лишения свободы. Несовершеннолетний пасынок одного из фальшивомонетчиков, так же участвовавший в процессе сбыта поддельных купюр приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года», - сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области.