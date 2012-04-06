На Львовщине в водоемах массово погибла рыба

Общественная организация «Разом» обратилась к главе Львовской облгосадминистрации Михаилу Костюку с просьбой взять под контроль установление причин массовой гибели рыбы в водоеме в селе Лисиничи Львовской области и не допустить экологической угрозы в городе Львове и области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ОО „Разом”.

В переданном УНИАН обращении, в частности, говорится о том, что Львовским областным экологическим клубом ОО «Разом» 24 марта на нижнем водоеме на территории агрофирмы «Провесінь», была выявлена массовая гибель рыбы.

Общественные активисты проинформировали о ситуации соответствующие природоохранные службы и средства массовой информацию и просили принять меры по недопущению эпидемических вспышек от большого количества мертвой рыбы, провести анализы воды на предмет ее безопасности для людей и животных и установить причины гибели рыбы.

„Полная бездеятельность профильных служб относительно анализа и локализации вышеприведенной ситуации вынудила обратиться к главе области с просьбой взять ситуацию лично под контроль и не допустить экологической угрозы”, - говорится в обращении.

В Государственной экологической инспекции Львовской области УНИАН сообщили, что запросы о проведении проверки в связи с гибелью рыбы в водоеме в с. Лисиничи к ним поступили, и сейчас проводятся соответствующие мероприятия.

„Проведенным обследованием было выяснено, что данный водоем принадлежит субъекту ведения хозяйства ОАО „Агрофирма „Провесінь”. Для проведения внеплановой проверки состояния водоема и установления причин гибели рыбы необходимо получить разрешение Государственной экологической инспекции Украины. 27 марта мы направили туда соответствующие документы для получения согласия на проведение внеплановой проверки и как только ее получим – начнем проверку”, - сказал в комментарии корреспонденту УНИАН и.о. начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области Дмитрий Штыкало.